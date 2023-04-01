Terörü öven onlarca paylaşımı ortaya çıktı! İBB terör destekçisi CHP'li Ezgi Yıldız gibi kaç kişiyi işe aldı?

Seçim döneminde 'Bankamatikçi' iddialarıyla yaklaşık 15 bin kişiyi ekmeğinden eden İBB yönetimi daha sonra onlarca terör sevicisini işe aldı. Bunlardan bir tanesi de Ezgi Yıldız. CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan ve İBB'de insan kaynakları kadrosunda yer alan Ezgi Yıldız'ın terörü öven onlarca paylaşımı tespit edildi.Yıldız'ın terör sevici paylaşımları arasında en dikkat çekeni ise, makam odasında DHKP-C'li teröristlerce katledilen Savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili olanıydı. Göreve geldiği günden beri binlerce kişiyi ekmeğinden eden İBB yönetimi, terör destekçisi kaç kişiyi işe aldığı merak konusu oldu.

30 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB'den 15 bin kişiyi işten çıkardı. 'Bankamatikçi' iddialarıyla işten çıkarılan binlerce emekçinin yerine ise terör destekçileri işe alındı.CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın terörü öven onlarca paylaşımı tespit edildi. Yıldız'ın terör sevici paylaşımları arasında en dikkat çekeni ise, makam odasında DHKP-C'li teröristlerce katledilen Savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili olanıydı. Kiraz'ın başına teröristlerin silah dayadığı fotoğrafı paylaşarak, 'Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır' ifadelerini kullanan Yıldız'ın aynı zamanda CHP'li İBB'nin iştiraki olan İSYÖN'den de maaş aldığı saptandı.Eda Ezgi Yıldız hiç işe gitmeden 2019'dan beri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde 'Uzman' kadrosundan sosyal yardım ve ikramiyeler hariç 15 bin ila 18 bin lira arasında para aldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mart 2019 yerel seçiminden önce açıklamada bulunmuş ve 'Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak' iddiasında bulunmuştu. Ancak bu sözler unutuldu ve göreve gelir gelmez 15 bine yakın emekçi işinden edildi.krem İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra 13 bin 312 kişiyi işten çıkardı. 44 bin 995 kişiyi de işe aldı. Şimdi merak edilen ise, CHP döneminde işe alınan bu 44 bin 995 kişiden kaçının terör destekçisi olduğu? Çünkü Eda Ezgi Yıldız'dan sonra Boğaziçi A.Ş çalışanı Tayfun Zorlu'nun da DHKP-C'li teröristlere, görevi başında şehit ettikleri Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ardından methiyeler dizdiği ortaya çıktı. Zorlu'nun Savcı Mehmet Selim Kiraz şehit edilmesinin ardından 'Dün Mahir'i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere'de ve Çağlayan'da aranan adalet elbet sağlanacak' paylaşımı yaparak teröre destek verdiği görüldü.