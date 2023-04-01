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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Danimarka'daki alçak saldırıya tepki

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakca saldırı büyük tepki çekti. Saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Danimarka'daki alçak saldırıya tepki
Ekleme: 1.04.2023 - 12:34 Güncelleme: 1.04.2023 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Danimarka'daki alçak saldırıya tepki
2023'ün ilk haftalarında İsveçli aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, iğrenç bir provoaksyona imza atarak kutasl kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

TÜRKİYE'DEN NATO RESTİ!
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakan Danimarkalı politikacı, dünya çapında tepki gördü.

Ankara Stockholm ve Helsinki ile devam eden NATO müzakerelerini süresiz dondurduğunu duyurdu, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede provokasyona karşı gösteriler düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Danimarka'daki alçak saldırıya tepki

DANİMARKA'DA ALÇAK SALDIRI
Mart ayı sona ererken, yeni skandalın adresi bu kez Paludan'ın memleketi Danimarka oldu. Rasmus Paludan'ın liderliğini üstlendiği aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) (Stram Kurs) partisine ev sahipliği yapan Danimarka'da bir grup, Cuma günü Türkiye Büyükelçiliği önüne gitti.

Danimarka'da İslam'a karşı çıktıklarını belirten Vatanseverler Faaliyete Başlıyor adlı provokatör grup, Türk büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim ve Türkiye bayrağı yaktı. Yerel medyaya yansıyan fotoğraflarda, Danimarka polisinin skandalı izlediği görüldü.

BAKAN AKAR'DAN SERT SÖZLER!
 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'da faaliyetlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Danimarka'daki alçak saldırıya tepki

'FELAKETİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'
 Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Akar, dün de Yayladağı ilçesinde depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Yayladağı Belediyesi Mustafa Sayın Aba Güreşi Alanı'nda kurulan çadır kente giden Akar, MÜSİAD Konya'nın düzenlediği 'Yayladağı Sınır Kapısı İftar Programı'na katıldı, depremzedelerle birlikte orucunu açtı.

İftar sonrası konuşan Akar, 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerin ardından devletin ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu belirtti.

Depremzedelerin hiçbir zaman yalnız olmadığını vurgulayan Bakan Akar, 'Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Biz 85 milyon hiçbir dini, etnik, mezhepsel ayrım gözetmeksizin tek yumruk, tek yürek, tek vücut olarak daha önce yaşadığımız birçok felaketin üstesinden geldik. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz.' dedi.


'FİTNEYE VE FESADA FIRSAT YOK'
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin, tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu dile getiren Akar, 'Kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı. Bir sene içinde barınma problemi büyük ölçüde bitecek, iş yerleri açılacak ve hayatın normalleşmesi süratle gerçekleşecek.' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Danimarka'daki alçak saldırıya tepki

Çalışmaların süratle devam edeceğini belirten Akar, 'Hayat normalleşinceye kadar devletimiz, milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak sizlerle beraberiz. Karamsarlık, kötümserlik yok, fitneye ve fesada fırsat, yer yok.' dedi.

İlk günden itibaren deprem bölgesindeki özverili çalışmalarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi ve MÜSİAD yetkililerini de tebrik eden Akar, sözlerini depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek tamamladı.

Vatandaşların taleplerini de dinleyen, çocuklarla yakından ilgilenen Akar'a, depremzedeler yoğun ilgi gösterdi. 'Allah devletimize zeval vermesin', 'Allah sizi başımızdan eksik etmesin' diyen depremzedeler, Bakan Akar'ı alkışla çadır kentten uğurladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Danimarka'daki alçak saldırıya tepki

DANİMARKA'DAKİ PROVOKASYON
Bakan Akar, çadır kentten ayrılırken Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son dönemlerde Avrupa'da artış gösteren bu 'düşmanca, barbarca zihniyet ve eylemlerin', demokratik değerlerle hoşgörü ve barış içerisinde bir arada yaşama kültürünü tahrip ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

'Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren, insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor, bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz.'


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