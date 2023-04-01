Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basarak poz vermesi akıllara FETÖ elebaşı Gülen'i getirdi

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul Platformunun düzenlediği bir iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, burada CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüştü. Görüşme sonrasında Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Skanda l fotoğraf infiale neden oldu. Görüntüde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seccadeyi ayakları altına aldığı görüldü.Müslümanlara bir hakaret niteliğini taşıyan görüntü, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.CHP'den skandal açıklamaKılıçdaroğlu'nun bu hareketine tepki üzerine tepki gelirken, CHP'den ilk açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isterim.'Kılıçdaroğlu'nun pozu akılara Fetö elebaşı Gülen'i getirdi. Fetullah Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajında, FETÖ'cülere mesaj verircesine ayakkabılarıyla seccadeye ters basmıştı. Skandalfotoğrafı yorumlayan uzman isimler FETÖ elebaşı Gülen'in, 'Haçlı adına İslam'ı ayaklarımın altına alırım mesajı' verdiğini yazmıştı.