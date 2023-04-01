Hudut Kartalları Suriye sınırında bir teröristi yakaladı!

MSB: Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' açıklamasında bulundu.