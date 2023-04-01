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Elektrikte indirimli tarifeler belirlendi: Faturalar düşecek

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi. Buna göre mesken abone grubu tüketicilerinin 100 kilovatsaat tüketime karşılık gelen 173 TL'lik elektrik faturaları 147 TL'ye düşecek.

Ekleme: 1.04.2023 - 17:02 Güncelleme: 1.04.2023 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Elektrikte indirimli tarifeler belirlendi: Faturalar düşecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayımladı. Buna göre, tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidildi. İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 133,7261 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 198,7345 kuruş oldu. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 232,8404 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 309,1899 kuruş olarak belirlendi.

Sanayide fiyatlar belli oldu
Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5326 kuruş olması kararlaştırıldı. Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlendi.

409liralık fatura 348 liraya düşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, nisan ayından itibaren tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirime gidileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen tarife tablosu yayımlandı. Tabloya göre, orta gerilim seviyesinden bağlı sanayi abone grubu tüketicilerin 100 kilovatsaat tüketime karşılık gelen 409 TL'lik faturası 348 TL'ye düşecek. Mesken abone grubu tüketicileri ise 100 kilovatsaat tüketime karşılık gelen 173 TL'lik elektrik faturasına 147 TL ödeyecek. Bu hesaba göre bugünden itibaren konutta elektrik faturası 100 kilovatsaatta 26 TL, sanayide 61 TL düşecek. Yapılan indirimle konutta elektrik faturası 100 kilovatsaatte 26 TL, sanayide 61 TL düşmüş oldu.

Konutta elektrik desteği
Hükümet, tüm dünyada yaşanan ve özellikle Avrupa'da krize dönüşen enerji fiyatlarından vatandaşın etkilenmemesi için tüm tedbirleri devreye aldı. Avrupa'da doğalgaz ve elektrik fiyatları bir önceki yıla göre yaklaşık 10 kat artarken, Türkiye'de ise devlet uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturasına 317 milyar TL'lik katkıda bulundu. Şu anda doğalgazda vatandaşın faturasının 4'te 3'ü Hazine bütçesinden karşılanıyor. Bugüne kadar konutlarda elektrik faturalarına 123 milyar TL destekte bulunulurken, tarımsal aboneler için de 14.2 milyar TL destek verildi.

Doğalgazda sanayide yüzde 20 yansıdı
BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), bugünden geçerli olmak üzere elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16.67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20.01 indirime gidildiğini açıkladı. Doğalgazda nisanda geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.
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