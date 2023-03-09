Bakanlıktan dev çalışma: Tüm yollar açıldı! 100 bine yakın yolcu, 965 vagon yardım malzemesi taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, asrın felaketi sonrası büyük yara alan 11 ilde büyük bir mücadele örneği sergiledi. Deprem bölgesinde 3 bin 496 personel, 2 bin 737 makine ile çalışan Kara Yolları Genel Müdürlüğü, hasar alan bütün yolları trafiğe açtı. Afet nedeniyle hasar gören bin 275 kilometre uzunluğundaki demir yolunun bin 182 kilometresi onarılarak hizmet alındı. Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu treniyle 100 bine yakın yolcu taşındı. 64 yük treni 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 93 yolcu ve personel servis vagonu 4 bin vatandaşın konaklamasına açıldı. Tahliye amaçlı sivil hava araçları ile 6 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 461 bin gelen ve 667 bin 369 giden olmak üzere toplam 1 milyon 128 bin 374 yolcuya hizmet verildi. 15 bin 346 ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, asrın felaketinin olduğu ilk günden itibaren, kendisine bağlı bütün genel müdürlüklerle birlikte depremden etkilenen illerde büyük bir çalışma yürüttü.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremin ilk gününden itibaren kendisine bağlı genel müdürlüklerin bütün imkanlarını bölgeye sevk etti. Kara Yolları Genel Müdürlüğü (KGM) deprem bölgesinde 3 bin 496 personel ve 2 bin 737 iş makinasıyla görev yapıyor.KGM sayesinde deprem bölgesinde trafiğe kapalı hiçbir alan kalmadı. KGM'ye ait misafirhaneler, çeşitli şantiye, idari bina ve müştemilatları depremzede vatandaşlarımızın kullanımına açıldı.Deprem bölgesi içerisinde yer alan ve hasar gören bin 275 kilometre uzunluğundaki tren yolunun bin 182 kilometresi onarılarak ulaşıma açıldı. Afet bölgesine gönderilen 394 Yolcu treniyle 100 bine yakın yolcu taşındı. 64 yük treni 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 93 yolcu ve personel servis vagonumuz 4 bin vatandaşımızın 'geçici' evi oldu.Tahliye amaçlı sivil hava araçları ile 6 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 461 bin gelen ve 667 bin 369 giden olmak üzere toplam 1 milyon 128 bin 374 yolcuya hizmet verildi. 15 bin 346 ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı.Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı gemilerde 5 bin kişiye konaklama imkanı sağlandı. Gemilerin Hatay'dan dönüşünde bin 451 depremzede ve 255 araç tahliye edildi.PTT'ye bağlı 700'den fazla personel ve bin 300'e yakın araç bölgedeki yardım faaliyetlerinde bulundu. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya Başmüdürlükleri tarafından deprem bölgelerine kurulan 4 mobil mutfakta depremzedeler için 3 öğün yemek hizmeti veriliyor.Ayrıca deprem bölgesine kargolar PTT tarafından ücretsiz taşınıyor.Haberleşme Genel Müdürlüğü deprem bölgelerine toplam 449 adet mobil baz istasyonu 36 adet evrensel baz istasyonu sevk etti. Ayrıca 2 bin personelini de bölgede görevlendirdi. Konteyner ve çadır kentlerin iletişim alt yapısına destek veriliyor.TÜRKSAT AFAD ve Kızılay'a 60 milyon lira bağışladı. Bölgeye toplamda 800'ün üzerinde haberleşme sistemi kurulumu yapılabilecek teknik donanım sevk edildi.