Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.



Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.



Erdoğan'ın dijital medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.





