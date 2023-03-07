Narkotik köpeği 'Resim' ile yapılan aramada 4,5 kilo esrar ele geçirildi

Geçtiğimiz gün, Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve arama faaliyetleri yapıldı.Narkotik köpeği 'Resim' ile yapılan aramada 4 buçuk kilogram esrar ele geçirildi | VideoAkıncılar ilçesi Altıntepe Küme Evler mevkii D-100 Karayolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Resim' ile yapılan aramada,valize gizlenmiş 4 kilo 540 gram ağırlığında esrar ele geçirildi.Olaya karışan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi