MSB acı haberi duyurdu! P.Söz.Er Adem Avunan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.

MSB: 18 Şubat 2023 tarihinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Adem AVUNAN, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 07 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur.