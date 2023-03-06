  • USD: 18,88 - 18,91
  • EURO: 20,09 - 20,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Murat Kurum: Hep birlikte ayağa kalkacağız

Bugün 6 Mart… Büyük felaketin üzerinden tam 1 ay geçti… Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremi hatırlatan bir paylayım yaparak “Milletimizin emrindeyiz, hep birlikte ayağa kalkacağız” dedi.

Ekleme: 6.03.2023 - 16:20 Güncelleme: 6.03.2023 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum: Hep birlikte ayağa kalkacağız
Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı…

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili etkiledi.

Binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi enkazdan yaralı çıkarıldı.

Normale dönüş...
Yine binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde günlerce arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Şimdilerde tonlarca enkazın kaldırıldığı kentlerde, normale dönüş için adımlar atılıyor.

Gaziantep'in özellikle Nurdağı ilçesi de her iki depremin ardından büyük yıkıma uğradı.

'Milletimizin emrindeyiz, ayağa kalkacağız'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilçeden görüntülerin yer aldığı bir paylaşım yaparak üzerinden 1 ay geçen depremi hatırlattı.

Bakan Kurum, “Asrın felaketi üzerinden bir ay geçti. İlk saatlerden bu yana devletimizin tüm imkanlarıyla bölgede, milletimizin emrindeyiz. Yaşadıklarımızı bir an bile unutmadan, yaralarımızı birlikte saracak, hep birlikte ayağa kalkacağız!” notunu düştü.

'Devletimize güveniyoruz'
Nurdağı'ndaki konteyner kentte yaraların sarıldığı, depremzedeler için sosyal alanların oluşturulduğunun belirtildiği görüntülerde, afetzedelerin görüşlerine de yer verildi.

“Devletimize güveniyoruz” diyen Nurdağı sakinleri, evlerinin de 1 yıl içerisinde kendilerine teslim edileceğini inandıklarını söyledi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Afet Yeniden İmar Fonu için kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Başkan Erdoğan aylar önce uyarmıştı: İpi 10 kişinin elinde kukla bir Cumhurbaşkanı istiyorlar...
CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden 'İyi Parti dönüşü'
Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçisi’nden izahat istedi
Yeni formülün akıl hocası firari FETÖ’cü çıktı...
DEVA Partisi Akşener'in 'Yavaş - İmamoğlu' formülünü tepkiyle karşıladı: Bu dayatma kabul edilemez
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Meral Akşener toplantıya katılacak
Akşener 'Sıtma'ya razı oldu! 6'lı koalisyon böyle toz duman olmuştu! Kılıçdaroğlu şimdi mi kazanacak aday oldu?
İYİ Parti karıştı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararı sonrası Akşener'e karşı bildiri hazırlığı
İYİ Parti: İmamoğlu ile Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı teklif edildi
İmamoğlu ve Yavaş İYİ Parti'de
Fransa ‘kara gün’ korkusu yaşıyor! Yetkililer peş peşe uyardı: En zor günlerden biri olacak!
İYİ Partili Ağıralioğlu: Akşener, Millet İttifak toplantısına katılmayacak!
Suudi Arabistan ve Merkez Bankası arasında anlaşma tamam! Tam 5 milyar dolar...
İYİ Parti'den aday açıklayacak 5'li koalisyona karşı hamle: Bugün 14.45'te...
Gazeteci Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Siyasetin çapı bu kadar...
5'li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?
Troll Arif Kocabıyık'tan genç kadın gazeteci adayına ahlaksız sözler
İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında tepki çeken ifadeler! 6'lı koalisyon birleşsin diye dua edecekmiş!
CHP'li Aytuğ Atıcı'dan HDP'ye: El ele tutuşmak istiyoruz...
6 Mart hava durumu: Tüm yurtta etkisini gösterecek! Bugün hava nasıl olacak?

6 Mart hava durumu: Tüm yurtta etkisini gösterecek! Bugün hava nasıl olacak?

Saniyeler içinde yerle bir oldu: Geriye sadece toz bulutları kaldı

Saniyeler içinde yerle bir oldu: Geriye sadece toz bulutları kaldı

Rekabet Kurulu'ndan Twitter kararı: Elon Musk'a şok!

Rekabet Kurulu'ndan Twitter kararı: Elon Musk'a şok!

Ürküten görüntüler: Depremden sonra ortaya çıktı kimse nedenini bilmiyor

Ürküten görüntüler: Depremden sonra ortaya çıktı kimse nedenini bilmiyor

Derin denizlerde aranacak: Işığın olmadığı her yer didik didik edilecek

Derin denizlerde aranacak: Işığın olmadığı her yer didik didik edilecek

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi