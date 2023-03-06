Muhalefette kaos planı! Yavaş ve İmamoğlu'na resmi atama yapılmayacak

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanan Altılı Masa'nın açıklaması beklenirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. CHP kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a resmi atama yapılmayacağı ileri sürüldü.

Altılı Masa'yı deviren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geri adım atarak masaya tekrar dahil oldu.Akşener katılmayacağını açıkladığı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı son toplantıya da katıldı.Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı sonrası açıklama beklenirken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Habertürk'ün CHP'li kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aynı anda hem belediye başkanlığı hem de cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini yürütmeyecek.CHP'nin kaos planı olarak nitelendirilen plan kapsamında seçimden sonra iki isme resmi atama yapılmayacak, belediye başkanlığı görevlerine devam edecekler ancak fiili olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar.