Kırıkkale'de panik anları! LPG'li araç alev topuna döndü

Kırıkkale'nin Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda panik anları yaşandı. M.B. idaresindeki 71 DN 246 plakalı otomobilde yangın çıktı.Alev topuna dönen otomobilden yaralı halde kurtulan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tıp fakültesi hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün elinde ve yüzünde yanıklar oluştuğu öğrenildi.LPG'li otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Bulvar üzerindeki araç trafiği ise yeniden ulaşıma açıldı. Yangının gaz kaçağından çıktığı öne sürüldü. Bulvarda oluşan araç yoğunluğu, yanan otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.