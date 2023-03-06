İYİ Partili Ağıralioğlu: Akşener, Millet İttifak toplantısına katılmayacak!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: (İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin) Genel başkan toplantıya katılmayacak dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert açıklamalarla 6'lı masadan kalkmasının ardından Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. 5'li koalisyonun adayını açıklayacağı saatlerde İYİ Parti de basın toplantısı düzenleyecek.İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından beş parti olarak devam eden Millet İttifakı bugün, saat 14.00'te bir araya gelecek.Toplantının ardından saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor.Bu arada İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu da saat 14:45 basın toplantısı düzenleyecek.