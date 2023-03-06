Akşener 'Sıtma'ya razı oldu! 6'lı koalisyon böyle toz duman olmuştu! Kılıçdaroğlu şimdi mi kazanacak aday oldu?

6'lı masa aday belirleme toplantısında birbirine girmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener zehir zemberek sözlerle masayı terk etmişti. Akşener, bugün yenir yutulur gibi olmayan sözlerini yutarak koalisyona dönecek gibi görünüyor. Peki neler yaşanmıştı, Akşener neler söylemiş, Kılıçdaroğlu nasıl karşılık vermişti? İşte 6'lı koalisyonda yaşananlar...6'lı masa 12'nci toplantısında ilk kez Cumhurbaşkanı adayını konuştu. 5 lider daha önceden anlaşarak Kemal Kılıçdaroğlu isminin adaylığını gündeme getirdi. Meral Akşener, bu teklife Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini gündeme getirerek karşı çıktı. Kılıçdaroğlu, 'Belediye başkanları görevine devam edecek' diyerek Akşener'e rest çekti. Kılıçdaroğlu, 'Biz 5 lider imza atar, adaylığımı açıklarız' deyince, Akşener, 'Ben kalkayım mı yani' diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, 'Siz bilirsiniz.' deyince araya Ali Babacan girdi. Babacan, 'ortak adayda anlayışa ulaştık' ifadeleri ile masayı o anda ayakta tuttu. Ancak Akşener'in öfkesi geçmedi. Akşener, olağanüstü bir toplantı ile kurmaylarını bir araya getirdi. Daha sonra ise Genel İdare Kurulu ile buluştu ve koalisyondan ayrıldıklarını zehir zemberek sözlerle duyurdu.6'lı masa toplantısında 5 siyasi partinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dile getirdiğini kaydeden Akşener, 'Biz de İYİ Parti olarak 3 yılı aşkın bir süredir sokaklarda, dükkanlarda ve meydanlarda, sıklıkla duyduğumuz; milletimizin yoğun bir teveccüh gösterdiğine hemen her yerde şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz 2 ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu 2 isim; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu' dedi.Akşener sözlerini zehir zemberek ifadelerle şöyle sürdürdü:Ancak maalesef bu görüş ve önerilerimiz, masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Yani milletimizin haklı beklentilerini, masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi ve 6'lı masanın son toplantısında tırnak içi bir anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna, mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir.İYİ Parti olarak 'Önce memleket' demekten asla vazgeçmediklerini, bir kez bile millete vermiş oldukları sözden dönmediklerini kaydeden Akşener, 'Yeri geldi, parti çıkarlarımızı göz ardı edip, milletimiz için fedakarlık ettik. Bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Ancak ne yazık ki olmadı. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6'lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız.Kılıçdaroğlu, Akşener'e aynı sertlikte yanıt vermiş, 'Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler… Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır.' ifadelerini kullanmıştı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sevilay Yılman'a yaptığı açıklamada, masaya ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesi ile döneceğini söylemişti. Akşener, 'Eğer masa ya da Kemal Bey, milletin talebine olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim' demişti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti kurmayları sık sık kamuoyuna yaptıkları açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu ismini veto etmiş, 'kazanacak aday' vurgusu yapmıştı. Akşener, koalisyondan ayrılırken de, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isminin kazanacak aday olduğunu, Kemal Kılıçdarolu'nun şahsi ihtiraslarına seçimi feda ettiğini söylemişti. Akşener'in masaya dönecek olması bir soruyu da beraberinde getirdi, 'Kılıçdaroğlu 2 günde kazanacak aday mı oldu?'...