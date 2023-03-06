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Beyaz Gazete
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5'li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler

Meral Akşener'in "kazanamayacak aday" olarak gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarı üzerine devirdiği masaya dönme ihtimali üzerine ayarlama yapıldı. Bugün adayını açıklaması beklenen 5'li koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı, diğer liderlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması bekleniyor. Akşener için de koltuk olacak. Akşener gelirse, aday daha sonra da açıklanabilir.

Ekleme: 6.03.2023 - 09:51 Güncelleme: 6.03.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
5'li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler
Adayın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, masadaki liderlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması bekleniyor. Akşener için ise 5'li masadaki tablo şu; Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday, diğerleri de kazanamayacak adayın yardımcıları...

DÖNERSE ADAYI AÇIKLAMAYI DA ERTELEYEBİLİRLER

Akşener'in masaya gelmesi halinde kaldığı yerden müzakereye devam edileceği ve aday açıklaması için de gün verileceği ifade ediliyor. Akşener masaya gelmezse Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu açıklanacak.

NASIL AÇIKLANACAK?

Adayın nasıl ve ne şekilde açıklanacağına bugün toplantıda 5'li genel başkan koalisyonu karar verecek. Farklı önerilerin olduğu, o önerilerin hangisi olduğuna liderlerin karar vereceği belirtildi. Kurmaylar, 'Adaya ilişkin belirsizlik ortadan kaldırılacak. Resmi seçim takvimi başlamadan bu ismi kamuoyuna duyurup duyurmamayı genel başkanlar takdir edecek. Açıklanıp açıklanmaması genel başkanların takdirinde' dedi.

HALA VEKİL PAZARLIĞI YAPIYORLAR

Edinilen bilgiye göre masadaki dört liderin de Karamollaoğlu, Uysal, Babacan, Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması planlanıyor. İttifaktaki her partiye bir bakanlık verilmesi, diğer bakanlıkların partilerin milletvekili sayısına göre oransal bir şekilde dağıtılması öngörülüyor.

GENEL BAŞKANLIKTAN AYRILACAK MI?

İttifakın ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılması öngörülmüyor. Kılıçdaroğlu seçim sonucuna kadar genel başkanlıkta kalmayı planlıyor.

Ankara'da seçim kampanyasını yürütmek üzere bir ortak merkez binası bulunması konusunda bir görevlendirme yapıldı. Millet İttifakı ortak merkez binasında kampanya çalışmalarını yürütecek.
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