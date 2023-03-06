5'li koalisyon masasında Akşener ayarı; Gelirse erteleyecekler

Adayın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, masadaki liderlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması bekleniyor. Akşener için ise 5'li masadaki tablo şu; Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday, diğerleri de kazanamayacak adayın yardımcıları...Akşener'in masaya gelmesi halinde kaldığı yerden müzakereye devam edileceği ve aday açıklaması için de gün verileceği ifade ediliyor. Akşener masaya gelmezse Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu açıklanacak.Adayın nasıl ve ne şekilde açıklanacağına bugün toplantıda 5'li genel başkan koalisyonu karar verecek. Farklı önerilerin olduğu, o önerilerin hangisi olduğuna liderlerin karar vereceği belirtildi. Kurmaylar, 'Adaya ilişkin belirsizlik ortadan kaldırılacak. Resmi seçim takvimi başlamadan bu ismi kamuoyuna duyurup duyurmamayı genel başkanlar takdir edecek. Açıklanıp açıklanmaması genel başkanların takdirinde' dedi.Edinilen bilgiye göre masadaki dört liderin de Karamollaoğlu, Uysal, Babacan, Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması planlanıyor. İttifaktaki her partiye bir bakanlık verilmesi, diğer bakanlıkların partilerin milletvekili sayısına göre oransal bir şekilde dağıtılması öngörülüyor.İttifakın ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılması öngörülmüyor. Kılıçdaroğlu seçim sonucuna kadar genel başkanlıkta kalmayı planlıyor.Ankara'da seçim kampanyasını yürütmek üzere bir ortak merkez binası bulunması konusunda bir görevlendirme yapıldı. Millet İttifakı ortak merkez binasında kampanya çalışmalarını yürütecek.