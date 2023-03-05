Yunan bakandan kriz çıkaracak sözler! Yunanistan fabrika ayarlarına döndü...

Deprem felaketi sonrası Türkiye'ye dayanışma mesajı veren Yunanistan'dan küstah bir açıklama geldi. Ortodoks Patriklik ve Archieratic Pazar gününe katılmak için İstanbu'la gelecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, attığı tweetde tarihi yok saydı.İki ülke arasında buzların eridiği düşünülürken Yunan Bakan tansiyonu yeniden yükseltecek bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından 'İstanbul' için 'Konstantinopolis' ifadesini kullanan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tepkilerin odağı oldu.Dendias açıklamalarında "Yarın Konstantinopolis'e seyahat edeceğim. Ortodoks Patriklik ve Archieratic İlahi Liturji Pazar gününe katılacağım ve Kutsal Hazretleri Ekümenik Patrik Bartholomeos tarafından karşılanacağım." ifadelerini kullandı.Dendias'ın İstanbul yerine Konstantinople yazmasının yanı sıra, Fener Rum Patriği Bartholomeos için 'Ekümenik Patrik' ifadesi kullanması da dikkat çekti.Bu paylaşımın ardından Dendias'ın yeni bir paylaşım yaptığı görüldü. Bu paylaşımında ise,"Yarın Türkiye ve Suriye'deki son depremlerin kurbanları ve Tempi demiryolu kazası kurbanları için İstanbul'da, @EcuPatriarch anma törenine katılacağım." ifadelerini kullandı.Ancak Dendias, İstanbul için "Konstantinople" ifadesini kullandığı paylaşımını silmedi.