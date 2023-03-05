Provokatif paylaşımlarda bulunan 29 kişi tutuklandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 119 hesap yöneticisi tespit edildi. 152 şahıs gözaltına alındı, 29'u tutuklandı." açıklamasında bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 119 hesap yöneticisi tespit edildi, 615'i hakkında adli işlem başlatıldı. 152 şahıs gözaltına alındı, 29'u tutuklandı." açıklamasında bulundu.
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