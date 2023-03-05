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İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Akşener'in 6'lı koalisyonu deviren hamlesinin ardından partisinden istifa etti. Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." dedi. Daha sonra Akşener ile bir görüşme yaptığını belirten Altıntaş, "Partimden istifamı geri almış bulunuyorum." sözleri ile istifadan vazgeçtiğini duyurdu.

İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi
Ekleme: 5.03.2023 - 09:06 Güncelleme: 5.03.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi
Türkiye, 2023 seçimlerine doğru yaklaşırken 6'lı koalisyonda krizin boyutu arttı. İYİ Parti lideri Akşener, 6'lı koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun aday olarak belirlenmesinin ardından masadan zehir zemberek sözlerle ayrıldı.

ÖNCE İSTİFA ETTİ SONRA VAZGEÇTİ

Akşener'in bu hamlesine partisindeki bazı isimler destek verirken bazıları ise tepkiyle karşıladı. Yaşanan son gelişmelerin ardından İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa etti.

Altıntaş, 'Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.' ifadelerini kullandı.

AKŞENER VAZGEÇİRDİ

Altıntaş'ın istifası İYİ Parti'de krize neden olurken devreye giren Meral Akşener, Milletvekilini istifadan vazgeçirdi. Altıntaş istifa kararını geri çektiğini şu sözlerle duyurdu: 'Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum.'

İYİ PARTİ GİK ÜYESİ GÜRSOY DA İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bülent Gürsoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyeceğini açıklamasının ardından partideki görevinden istifa etmişti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini açıklayan Gürsoy, 'Çayı koy yeniden başlıyoruz..' ifadelerine yer vermişti.
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