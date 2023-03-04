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Yunanistan’daki facianın arkasından skandal çıktı: Kaza değil cinayet! 17 dakika detayı şoke etti…

Yunanistan'da meydana gelen korkunç tren kazasının yankıları devam ediyor. Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışmasının ardından yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada ölü sayısı 57'ye ulaştı. Korkunç kazayla ilgili Yunan basınında şoke eden iddiaların ortaya atılmasının ardından gündeme yeni düşen bir iddia şok etkisi yarattı.

Ekleme: 4.03.2023 - 15:46 Güncelleme: 4.03.2023 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’daki facianın arkasından skandal çıktı: Kaza değil cinayet! 17 dakika detayı şoke etti…
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

Bugün hakim karşısına çıkması beklenen 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin avukatı, müvekkilinin kendi payına düşen sorumluluğu aldığını söyleyerek, 'Bundan sonra tek bir ağaca değil, ormana odaklanmalıyız.' ifadesini kullandı.

ERT'nin haberine göre istasyon şefi, ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ulaşım araçlarına tehlikeli şekilde müdahalede bulunma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Yunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, istasyon şefinin hatasını kabul ettiği, 'Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim.' dediği iddiası yer aldı.

Faciayla ilgili kan donduran bir iddia ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Ülke basınında çıkan haberlere göre yolcu treni fazlasıyla gecikti ve bunun üzerine de bir yolcu şikayette bulundu.

İddiaya göre, tren seferinde gecikme olunca yapılan şikayet üzerine makinistin 'Nereye giderse gidelim' diyerek seferi erken başlattığı ifade edilmişti.

Konuyla ilgili bir diğer iddia ise trenin arızalı olduğuydu. Ta Nea gazetesi, IC 56 treninin daha önce elektrifikasyon kablosundaki sorun nedeniyle geri çekildiği, ancak daha sonra tekrar yola çıkarıldığını iddia etti.

'TRAJİK BİR İNSAN HATASI'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis 43 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tren kazasının nedenini açıkladı. Miçotakis, tren kazasının 'trajik bir insan hatasından' kaynaklandığını söyledi.

Yunanistan’daki facianın arkasından skandal çıktı: Kaza değil cinayet! 17 dakika detayı şoke etti…

ŞOKE EDEN İDDİA

Süregelen iddialara bir yenisi eklendi. Yunan medyasından yer alan haberlere göre hakkındaki suçlamaları reddeden Larissa istasyon şefine, kazadan tam 17 dakika önce trenlerin aynı hat üzerinde olduğu bilgisi verilmiş.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Salı akşamı saat 23:04'te, Nei Poros'un istasyon şefi, Larissa'daki meslektaşına telsizle ulaştı ve numarasını verdiği trenlerin aynı hat üzerinde olduğu uyarısında bulundu. Larissa istasyon şefi ise uyarıya, 'Tamamdır, anlaşıldı' yanıtını verdi.

KAZAYI ÖNLEMEK İÇİN YETERİNCE VAKTİ VARDI

Ortaya çıkan bu detay, Larissa istasyon şefinin kazayı önlemek için 17 dakikası olduğu halde bunun için harekete geçmediğini ortaya koydu.

Uzmanlara göre istasyon şefleri dışında tren makinistlerinin trenin güzergahı hakkında ek açıklama istemesi gerekiyor. Kaza ön raporuna göre istasyon yetkililerin haberleştiği telsizlerin düzgün çalışmıyor olma ihtimalinin de mevcut olduğu öğrenildi.

Yunanistan’daki facianın arkasından skandal çıktı: Kaza değil cinayet! 17 dakika detayı şoke etti…

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