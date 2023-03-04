Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Endonezya'da 9. oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı genç motosikletçi Bahattin, Endonezya'da Pertamina Mandalika Pisti'nde MV Agusta Reparto Corse takımıyla hafta sonunun 18 tur üzerinden koşulan ilk yarışında piste çıktı.Milli sporcu yarışta damalı bayrağı 9. sırada geçerken, bu yarışı ay-yıldızlı motosikletçilerden Can Öncü Kawasaki Puccetti takımıyla birinci sırada tamamlamıştı. Ducati pilotu Federico Caricasulo ikinci, Triumph takımından Niki Tuuli de üçüncü sırada yer almıştı.