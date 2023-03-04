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Altılı Koalisyon tam anlamıyla dağıldı! İYİ Parti 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak

Dağılan Altılı Koalisyon'un tarafları 6 Mart'ta adayın açıklanacağı bir toplantı gerçekleştirecekti. İYİ Parti'nin nihai toplantıya katılmayacağı öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "Akşener, 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak" açıklamasında bulundu.

Altılı Koalisyon tam anlamıyla dağıldı! İYİ Parti 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
Ekleme: 4.03.2023 - 19:42 Güncelleme: 4.03.2023 - 20:01 / Editör: Ozge Selin
Altılı Koalisyon tam anlamıyla dağıldı! İYİ Parti 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
Dağılan Altılı Koalisyon'un tarafları 6 Mart'ta adayın açıklanacağı bir toplantı gerçekleştirecekti. İYİ Parti'nin nihai toplantıya katılmayacağı öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu 'Akşener, 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak' açıklamasında bulundu.

AKŞENER ADAY OLACAK MI?

İYİ Partili Erhan Usta ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusuna vurgu yaparak, 'Masanın başlangıçtan beri ne için kurulduğunu son geldiğimiz noktada anlamış olduk' dedi. Erhan Usta, 'Meral Akşener adaylığını açıklayacak mı?' sorusuna 'Onlara bakacağız' yanıtını verdi.

MASA NASIL DAĞILDI?

6' lı koalisyonun perşembe günü gerçekleşen 12. toplantısının ardından 5 parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı, İYİ Parti ise CHP liderinin adaylığını reddetti. İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan karşılıklı restleşmeler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptğı açıklama ile 6'lı koalisyonu devirerek 'Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. ' ifadelerini kullanmıştı.

5'Lİ KOALİSYON SAADET PARTİSİ'NDE TOPLANDI

Öte yandan Akşener'in zehir zemberek sözleri koalisyon masasında olay yarattı. 5 parti lideri apar topar olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının yeri ise Saadet Partisi Genel Merkezi olarak belirlendi. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, saat 17.15'te başladı.

AKŞENER KRİZİ MASADA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin dünkü açıklamaları sonrası yapılması kararlaştırılan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.
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