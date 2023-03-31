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Van'da garip kaza: Elektrik direğine çarpan araç dik şekilde kaldı

Van-Erciş kara yolunda meydana gelen kazada elektrik direğine çarpan otomobilin dik şekilde durması görenleri hayrete düşürdü.

Ekleme: 31.03.2023 - 12:21 Güncelleme: 31.03.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Van'da garip kaza: Elektrik direğine çarpan araç dik şekilde kaldıVan'da yaşanılan kazada, ilginç bir an yaşandı.

Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen olayda, Van'dan Erciş istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin kaza sonrası dik şekilde durması görenleri hayrete düşürdü.

Van'da garip kaza: Elektrik direğine çarpan araç dik şekilde kaldı

Sürücü hafif şekilde yaralandı

Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerinde kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da garip kaza: Elektrik direğine çarpan araç dik şekilde kaldı

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