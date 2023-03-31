Van'da garip kaza: Elektrik direğine çarpan araç dik şekilde kaldı

Van'da yaşanılan kazada, ilginç bir an yaşandı.Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen olayda, Van'dan Erciş istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin kaza sonrası dik şekilde durması görenleri hayrete düşürdü.Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerinde kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.