Savcı Selim Kiraz’ı şehit eden teröristleri öven CHP’li eski başkana İBB’de iş verildi

İBB çalışanlarının terör sevici paylaşımları bir bir ifşa oluyor. İBB iştiraki şirkette iş verilen CHP Zeytinburnu Gençlik Örgütü Eski başkanının terör paylaşımı ortaya çıktı.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından belediye iştiraklerinden iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş. iş verildiği öğrenilen Tayfun Zorlu'nun terör sevici paylaşımlar yaptığı belirlendi.Görevi başındayken terör örgütü DHKP-C mensuplarınca şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerine övgüler düzen CHP Zeytinburnu Gençlik Örgütü'nün eski başkanı ve İBB çalışanı Zorlu, olayın ardından “Dün Mahir'i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere'de ve Çağlayan'da aranan adalet elbet sağlanacak” mesajıyla destek paylaşımında bulundu.