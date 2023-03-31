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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm bölgeyi ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bu yıl Ramazan ayına Nurdağı'yla birlikte 11 ilimizde ağır yıkım ve can kayıplarına yol açan depremin üzüntüsüyle girdik. 50 binin üzerinde şehidimiz var. Şehitlerimizin yakınlarına özellikle başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız var. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Emin olun deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi yakmıştır. Tüm bölgeyi ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm bölgeyi ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz
Ekleme: 31.03.2023 - 16:48 Güncelleme: 31.03.2023 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm bölgeyi ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Gaziantepliler, Nurdağı'nın saygıdeğer güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl Ramazan ayına Nurdağı'yla birlikte 11 ilimizde ağır yıkım ve can kayıplarına yol açan depremin üzüntüsüyle girdik. 50 binin üzerinde şehidimiz var. Şehitlerimizin yakınlarına özellikle başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız var. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Emin olun deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi yakmıştır. Tüm bölgeyi ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz. İlk günlerdeki arama kurtarmanın yerini enkazın kaldırılması geçici barınma alanlarının oluşturulması ve kalıcı konutların inşası süreci takip etti. Gaziantep Büyükşehir, ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce belediyelerimiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk. Partimizin belediyeleri buralara kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler, hala yürütüyorlar sonuna kadar yürütecekler. Tüm belediye başkan ve ekiplerine teşekkür ediyorum.

Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Geçici barınma alanları için eldeki tüm imkanlar kullanılıyor.

Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Yeni konutları zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek. 3 oda 1 salon olarak güvenli şekilde yapacağız.

(Kentsel dönüşüm mesajı) Kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz.

Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz.

7’li koalisyonlarla bu ülke nasıl geçmişte bir yere gidemediyse, bugün de gidemez.

"Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, 'Anayasa Mahkemesine gidiyoruz.' Yolunuz açık olsun.

Bunlar teröristlerle el ele yol yürüyorlar. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız?
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