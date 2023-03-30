YSK Başkanı Yener: Erdoğan'ın adaylığına engel yok

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı adaylıklarına yapılan itirazlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini dile getiren Yener, "14 Mayıs'taki seçimlere dört cumhurbaşkanı adayı ile gidilecek" ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.Yener'in açıklamalarından satır başlıkları:YSK'nın ele aldığı konuları izah etmek istiyorum. Millet Partisi'nin Millet İttifakı'nın adının kullanılmaması itirazı değerlendirilmiş, sonucunda oy çokluğuyla talebinin reddine karar verilmiştir. Millet İttifakı unvanı 2018'deki gibi 2023'te de kullanılacak.Bir diğer konu Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine yönelik olarak 18 Mart 2023'te ilan edilen sürece göre, geçici adayların listesi ilan edilmiş, itirazlar sona ermiş, dün ve bugünkü çalışmalarda itirazlar değerlendirilmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Muharrem İnce'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilanlarına itirazlarda bulunulmuş aday olamayacakları itirazı yapılmıştır. Her 3 adaya yönelik itirazları değerlendirdik, sonucunda Anayasa'nın 77., 101. ve 116. maddeleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 3, 6, 8, ve 8A maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve oy birliği ile 3 aday yönünden adaylıklarına itirazların reddine karar verilmiştir.