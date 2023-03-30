Özgür Özel'den itiraf; CHP umudunu Muharrem İnce'den oyları geri almaya bağlamış!

CHP'de adaylıktan Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi istenen ancak bir türlü ikna edilemeyen Muharrem İnce son olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki bir heyet tarafından ziyaret edilerek bir ortak zemin araması yapıldı.Memleket Partisi binasında gerçekleşen ziyaretin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce basının karşısına geçti. Ancak İnce'nin tavrı içeriden bir mutabakat çıkmadığını gösteriyordu. Muhatabına kapıtı gösteren ve 'Hoş geldiniz, güle güle' ifadelerini kullanan İnce Kılıçdaroğlu'na kameraların önünde siyasetin ilkeli yapılması gerektiğini de söylemeyi ihmal etmedi.Söz konusu gerginliğin Kılıçdaroğlu'nun yanındaki heyete de yansıdığı görüldü. Heyette olan ve basın açıklaması sırasında İnce'nin hemen arkasında duran CHP'li Özgür Özel'den mutabakat sağlanamaması ile ilgili açıklamalar geldi.CHP'li gazeteci İsmail Saymaz'a göre Özel, Muharrem İnce'nin seçime doğru oylarının azalacağını ve kendileri için risk olmaktan çıkacağını beklediklerini belirtti. Özel'in sözlerinin okuması yapıldığında İnce'nin oylarının düşmezse CHP için bir risk olarak gördükleri ve CHP'nin Memleket Partisi'nin oylarını alma üzerine bir umuda bel bağladığı görüldü.İsmail Saymaz'ın yazısında şu satırlar yer aldı:Memleket Partili Dudu, CHP'nin herhangi bir adım atmadığını ve teklif getirmediğini söylüyor. Dudu, tabanlarının ittifaka sıcak bakmadığını belirterek, 'Bizim açımızdan vaziyet dünden farklı değil' diyor.CHP'li Özel ise İnce ve Memleket Partisi'nin oylarının seçime doğru azalacağını ve kendileri açısından bir risk faktörü olmaktan çıkacağını kaydediyor. İki parti arasında kapı arkasında pazarlık yapılıyor olabilir mi