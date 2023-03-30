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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! 'Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…'

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerinin ardından açıklama yaptı. Akşener'e sert tepki gösteren Çelik, Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…" ifadelerini kullandı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! 'Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…'
Ekleme: 30.03.2023 - 10:21 Güncelleme: 30.03.2023 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! 'Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…'
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca 'rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir…'

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunmuştu. Ancak İYi Parti Gnl Başk Sn Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.

Sn Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor. Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz.

TONLARCA REZENE ÇAYI İÇEREK BİLE HAZMETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR
Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca 'rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir…

Şayet birileri siyasi gerginlik nerede diye tespit etmek istiyorsa, Sn Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakmalıdır…

Böylece aslında 7'li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler…

MECBURİ GERİ DÖNÜŞ NEREDE YAŞANMIŞ İSE GERİNGLİK ORADADIR
'Hakarete uğradım' diyerek masadan kalkmak, sonrasında mecbur kalıp tekrar o masaya oturmak nerede olduysa siyasi gerginlik oradadır… 'Kumar masasıyla noter masası arasında kaldık' dedikten sonra mecburi geri dönüş nerede yaşanmış ise gerginliğin adresi orasıdır!

Aslında Sn Akşener'in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi Cumhurbaşkanı adaylarına PKK tarafından üst üste açıklamalarla neden destek verildiği olmalıdır. Hatta kendi adaylarına destek vermek için PKK'nın eylemlerine ara verme kararı alması tüm gündemini işgal etmelidir.
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