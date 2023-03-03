Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın çıktı

Ümraniye Finans Merkezi’nde sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe sebep oldu.Büyük paniğe sebep olan yangın bir iş merkezinin tepesinde çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Olay yerine giden ekipler yangına direkt müdahale edildi.İlk yapılan araştırmalara göre 3 işçinin dumandan etkilendiği ifade edildi.AYRINTILAR GELİYOR...