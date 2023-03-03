Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı!

İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İmamoğlu ve Yavaş'a çağrıda bulundu.Akşener'in açıklamaları şöyle:Dün gerçekleşen toplantıda nihayet cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu tartıştık. 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nu nadaylığını beyan ettiler.Biz de İYİ Parti olarak iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'dur. Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız.Sayın İmamoğlu ve Yavaş'a çağrıda bulunmak istiyorum. Üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor.'İYİ Parti lideri Akşener, toplantı öncesinde, 'Bir yol ayrımındayız. Bu ateşten imtihanı parti iç mesele ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere seslenmek istiyorum, bunu herkes üzerine alsın: Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir' demişti.Altılı masa toplantısından sonra yapılan açıklamada ise, 'Ortak aday için anlaşıldığı' belirtildi.