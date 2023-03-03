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Beyaz Gazete
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İsveç şimdi ne yapacak? ABD'den İsveç'e şok: Şart değil...

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'e ABD'den şok... Finlandiya ile birlikte NATO'ya üye olmayı bekleyen ülkede yaşanan skandalların ardından Başkan Erdoğan, 'İsveç şok olacak' demişti. Konuya ilişkin ABD'den de bir açıklama geldi: Şart değil...

İsveç şimdi ne yapacak? ABD'den İsveç'e şok: Şart değil...
Ekleme: 3.03.2023 - 13:02 Güncelleme: 3.03.2023 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
İsveç şimdi ne yapacak? ABD'den İsveç'e şok: Şart değil...
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'e ABD'den şok...

Finlandiya ile birlikte NATO'ya üye olmayo bekleyen ülkede yaşanan skandalların ardından Başkan Erdoğan, 'İsveç şok olacak' demişti. Konuya ilişkin ABD'den de bir açıklama geldi: Şart değil...

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kirby, İsveç'İn üyeliğine ilişkin soruya yanıt verdi.

İsveç ve Finlandiya hükümetleri her ne kadar NATO'ya birlikte üye olmak isteseler de İsveç'te yaşanan peş peşe skandalların ardından Türkiye'den sert tepki geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, 'Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım' demişti.

İsveç şimdi ne yapacak? ABD'den İsveç'e şok: Şart değil...

İsveç'in terör örgütü YPG'ye alenen destek verdiği bilinirken ülkennin başkentinde Başkan Erdoğan'ın kuklasının başaşağı aslıması ilişkileri germiş, Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasıyla ipler kopma noktasına gelmişti.

Bu gelişmenin ardından da müzakereler durdurulmuştu. Görüşmelerin yeniden başlaması gündemdeyken ABD'den İsveç'i şok edecek bir açıklama geldi.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, 'Önemli olan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması. Bunun aynı anda olup olmaması önemli değil' dedi.

İsveç şimdi ne yapacak? ABD'den İsveç'e şok: Şart değil...
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