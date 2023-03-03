Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! 'Küçük bir nokta kadar kalır...'

Altılı koalisyon dün 12. toplantısını gerçekleştirdi. Aday belirleme çalışmaları için toplanan masada, Kılıçdaroğlu ismi öne çıkarken, İYİ Parti cephesi bu isme sıcak bakmıyor. Toplantının ardından İYİ Partili isimler "Millet 5'ten büyüktür" tweet'leri atarken Fondaş medyadan Merdan Yanardağ sosyal medya hesabından "İkinci yüzyılı kaybetmenin sorumluluğu İYİ Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır." ifadelerini kullandı.İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Merdan Yanardağ'ın sözlerini alıntılayarak, "Oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz." dedi. Her türlü engellemelere rağmen Akşener'in İYİ Parti'yi kurduğunu dile getiren Poyraz, "TBMM'de grup oluşturan, Büyükşehir Belediyelerini ittifak ile kazandıran ve bugün İYİ Parti'nin oyunu %20'lerin üzerine çıkaran Meral Akşener mi yanlış değerlendirme yapıyor? Yoksa oturduğu yerden ahkam kesenler mi?" ifadelerini kullandı.Uğur Poyraz'ın bu sözlerine canlı yayında yanıt veren Merdan Yanardağ, "Uğur Bey biz oturduğumuz yerden ahkam kesmiyoruz. Bizim yaşamımızla bütün ömrünüzü karşılaştırın, onlar orada küçük bir nokta kadar kalır. Nezaketinizi takının. Oturduğu yerden ahkam kesen sizsiniz. Bu bir." dedi.Yanardağsözlerini şöyle sürdürdü:Bütün büyükşehir belediyelerini siz kazandırmışsınız. Nereden çıkartıyorsunuz bunu. İYİ Parti'nin oyu yüzde 20'imiş. Nereden çıkartıyorsunuz bunu. Kamuoyu araştırmalarına göre İYİ Parti'nin oyu yüzde 13-14.