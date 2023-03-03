  • USD: 18,87 - 18,90
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! 'Küçük bir nokta kadar kalır...'

Altılı koalisyonun dünkü toplantısının ardından Fondaş medya ve İYİ Partililer birbirine girdi. Masada 5 partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşmasına rağmen, İYİ Partili Meral Akşener Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakmıyor. Yaşananların ardından CHP ve İYİ Partililer arasında bir kavga başladı. Sosyal medya hesabından CHP'liler için 'oturduğu yerden ahkam kesiyorlar' diyen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'a Fondaş medyadan Merdan Yanardağ yanıt verdi.

Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! 'Küçük bir nokta kadar kalır...'
Ekleme: 3.03.2023 - 11:53 Güncelleme: 3.03.2023 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! 'Küçük bir nokta kadar kalır...'
Altılı koalisyon dün 12. toplantısını gerçekleştirdi. Aday belirleme çalışmaları için toplanan masada, Kılıçdaroğlu ismi öne çıkarken, İYİ Parti cephesi bu isme sıcak bakmıyor. Toplantının ardından İYİ Partili isimler "Millet 5'ten büyüktür" tweet'leri atarken Fondaş medyadan Merdan Yanardağ sosyal medya hesabından "İkinci yüzyılı kaybetmenin sorumluluğu İYİ Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN YANIT

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Merdan Yanardağ'ın sözlerini alıntılayarak, "Oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz." dedi. Her türlü engellemelere rağmen Akşener'in İYİ Parti'yi kurduğunu dile getiren Poyraz, "TBMM'de grup oluşturan, Büyükşehir Belediyelerini ittifak ile kazandıran ve bugün İYİ Parti'nin oyunu %20'lerin üzerine çıkaran Meral Akşener mi yanlış değerlendirme yapıyor? Yoksa oturduğu yerden ahkam kesenler mi?" ifadelerini kullandı.

KAVGA BÜYÜYOR! YANARDAĞ: NOKTA KADAR KALIR

Uğur Poyraz'ın bu sözlerine canlı yayında yanıt veren Merdan Yanardağ, "Uğur Bey biz oturduğumuz yerden ahkam kesmiyoruz. Bizim yaşamımızla bütün ömrünüzü karşılaştırın, onlar orada küçük bir nokta kadar kalır. Nezaketinizi takının. Oturduğu yerden ahkam kesen sizsiniz. Bu bir." dedi.

Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! 'Küçük bir nokta kadar kalır...'

Yanardağsözlerini şöyle sürdürdü:

İYİ PARTİ'NİN OYU YÜZDE 13

Bütün büyükşehir belediyelerini siz kazandırmışsınız. Nereden çıkartıyorsunuz bunu. İYİ Parti'nin oyu yüzde 20'imiş. Nereden çıkartıyorsunuz bunu. Kamuoyu araştırmalarına göre İYİ Parti'nin oyu yüzde 13-14.

Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! 'Küçük bir nokta kadar kalır...'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İsveç şimdi ne yapacak? ABD'den İsveç'e şok: Şart değil...
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir
Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! 'Küçük bir nokta kadar kalır...'
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e büyük şok: Benim adayım genel başkanımdır
Şadi Yazıcı'dan CHP ve İBB'ye çağrı! İmamoğlu kentsel dönüşüm için bir çivi çakmadı!
Kritik toplantıya Başkan Erdoğan liderlik edecek! Dirençli şehirler için tarihi adım
1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye
Enflasyon rakamları açıklandı: Son 12 ayın en düşük seviyesi
OHAL bölgesi için yeni kararlar alındı: Kredi yapılandırması ve eğitim desteği verilecek
İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı
Depremin etkilediği 11 ilde yapılacak 21 bin 444 konutun ödeme koşulları belli oldu
6'lı masa toplantısında neler yaşandı? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'i şok eden çıkış!
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Sincar askeri sorumlusu etkisiz...
'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı
Ekşi Sözlük hakkında yeni gelişme: Engelleme kararı kesinleşti
Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin
'Altılı Masa'da ortak aday çıktı' iddialarına İYİ Partili Erhan Usta'dan yalanlama
İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı
3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...