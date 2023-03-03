Depremin etkilediği 11 ilde yapılacak 21 bin 444 konutun ödeme koşulları belli oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük deprem yürekleri yaktı...Sahada çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, tek bir canın izini sürmeye devam ediyor.7.7 ve 7.6'lık depremlerde birçok binada yıkım meydana geldi.Enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı 11 şehirde yeni konutlar için harekete geçildi.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki yerleşim alanlarına dair açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 3 Mart itibarıyla 11 ilde 21 bin 244 konutun yapımının başlayacağını duyurmuştu.Hatta Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta afet konutları ilk kazmalar vuruldu.TOKİ eliyle yapılacak konutların ödeme koşulları ise netleşti.Buna göre, maliyet üzerinden borçlanacak hak sahiplerine ilk 2 yıl ödemesiz, 20 yıl faizsiz vade imkanı sağlanacak.Belirlenen koşullar şu şekilde sıralandı;Yapıların fiziki özellikleri TOKİ tarafından belirlenecek.Konut, iş yeri ve ahırlar için teslimden sonra 2 yıl ödeme istenmeyecek. İş yerleri için yüzde 4 faizle 8 yılda ödeme planı sunulacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek.Yıkılan ya da ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahiplerine hak tanınacak. Afetzedenin kaç konutu olursa olsun kendisine 1 konut yapılacak. Başka bir ilde hasarsız konutu olanlar hak sahibi olabilecek. Büyükşehirlerde aynı ilçede hasarsız başka konutu olanlar faydalanamayacak.Başvuru; konut, iş yeri ve ahır için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Her ilde açıklanacak 2 aylık süre içerisinde yapılacak. Başvurular belirlenen noktalardan ya da e-Devlet üzerinden alınacak.Sonuçlar mahallinde askıya çıkarılacak, valilik ve il AFAD internet sitelerinde duyurulacak. Hak sahibi kabul edilmeyenlerin 15 günlük itiraz süresi olacak.Orta hasarlı binalar için de güçlendirme kredisi verilecek. Konut ve ahırların kredi borcu, sonraki 8 yılda faizsiz ödenecek. İş yerlerinde yüzde 4 faizle 3 yılda geri ödeme imkanı sunulacak.