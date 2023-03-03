  • USD: 18,87 - 18,90
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Depremin etkilediği 11 ilde yapılacak 21 bin 444 konutun ödeme koşulları belli oldu

TOKİ eliyle yapılacak deprem bölgesine inşa edilecek konutlarda, hak sahiplerine 2 yıl ödemesiz, 20 yıl faizsiz vade imkanı sağlanacak.

Depremin etkilediği 11 ilde yapılacak 21 bin 444 konutun ödeme koşulları belli oldu
Ekleme: 3.03.2023 - 09:41 Güncelleme: 3.03.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Depremin etkilediği 11 ilde yapılacak 21 bin 444 konutun ödeme koşulları belli oldu
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük deprem yürekleri yaktı...

Sahada çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, tek bir canın izini sürmeye devam ediyor.

7.7 ve 7.6'lık depremlerde birçok binada yıkım meydana geldi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı 11 şehirde yeni konutlar için harekete geçildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki yerleşim alanlarına dair açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 3 Mart itibarıyla 11 ilde 21 bin 244 konutun yapımının başlayacağını duyurmuştu.

Hatta Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta afet konutları ilk kazmalar vuruldu.

2 yıl ödemesiz, 20 yıl faizsiz vade imkanı sağlanacak
TOKİ eliyle yapılacak konutların ödeme koşulları ise netleşti.

Buna göre, maliyet üzerinden borçlanacak hak sahiplerine ilk 2 yıl ödemesiz, 20 yıl faizsiz vade imkanı sağlanacak.

Belirlenen koşullar şu şekilde sıralandı;

Yapıların fiziki özellikleri TOKİ tarafından belirlenecek.

Konut, iş yeri ve ahırlar için teslimden sonra 2 yıl ödeme istenmeyecek. İş yerleri için yüzde 4 faizle 8 yılda ödeme planı sunulacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek.

Yıkılan konut, iş yeri ve ahır sahiplerine hak tanınacak
Yıkılan ya da ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahiplerine hak tanınacak. Afetzedenin kaç konutu olursa olsun kendisine 1 konut yapılacak. Başka bir ilde hasarsız konutu olanlar hak sahibi olabilecek. Büyükşehirlerde aynı ilçede hasarsız başka konutu olanlar faydalanamayacak.

Başvuru için 2 ay süre tanınacak
Başvuru; konut, iş yeri ve ahır için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Her ilde açıklanacak 2 aylık süre içerisinde yapılacak. Başvurular belirlenen noktalardan ya da e-Devlet üzerinden alınacak.

Sonuçlar mahallinde askıya çıkarılacak, valilik ve il AFAD internet sitelerinde duyurulacak. Hak sahibi kabul edilmeyenlerin 15 günlük itiraz süresi olacak.

Orta hasarlı binalar için güçlendirme kredisi imkanı
Orta hasarlı binalar için de güçlendirme kredisi verilecek. Konut ve ahırların kredi borcu, sonraki 8 yılda faizsiz ödenecek. İş yerlerinde yüzde 4 faizle 3 yılda geri ödeme imkanı sunulacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İsveç şimdi ne yapacak? ABD'den İsveç'e şok: Şart değil...
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir
Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! 'Küçük bir nokta kadar kalır...'
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e büyük şok: Benim adayım genel başkanımdır
Şadi Yazıcı'dan CHP ve İBB'ye çağrı! İmamoğlu kentsel dönüşüm için bir çivi çakmadı!
Kritik toplantıya Başkan Erdoğan liderlik edecek! Dirençli şehirler için tarihi adım
1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye
Enflasyon rakamları açıklandı: Son 12 ayın en düşük seviyesi
OHAL bölgesi için yeni kararlar alındı: Kredi yapılandırması ve eğitim desteği verilecek
İki farklı binada enkaz altında kaldılar; Depremin ayırdığı nişanlı çiftten bu kareler kaldı
Depremin etkilediği 11 ilde yapılacak 21 bin 444 konutun ödeme koşulları belli oldu
6'lı masa toplantısında neler yaşandı? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'i şok eden çıkış!
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Sincar askeri sorumlusu etkisiz...
'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı
Ekşi Sözlük hakkında yeni gelişme: Engelleme kararı kesinleşti
Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin
'Altılı Masa'da ortak aday çıktı' iddialarına İYİ Partili Erhan Usta'dan yalanlama
İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' mesaisi: Akşener kurmaylarını topladı
3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

3 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Uzmanlar acı gerçeği ortaya çıkardı: Yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...