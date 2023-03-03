CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e büyük şok: Benim adayım genel başkanımdır

Altılı Masa'nın aday tartışması halen devam ederken dünkü toplantının ardından belirlenen ismin Pazartesi günü kamuoyuna açıklanması bekleniyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu masada fiilen adaylığını açıklamasa da CHP'li isimler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise masaya Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleriyle gittiği konuşuluyordu. Bu ikilemler masada tartışmaya neden olurken Akşener'in adaylık konusunu partisine danışacağı öğrenildi.Aday tartışmalarının masada yüzlerin gerilmesine neden olduğu apaçık ortadayken, CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan kriz çıkartacak yeni bir açıklama geldi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programında gündeme yönelik konuştu.Altılı Masa'nın adaylığın konuşulduğu toplantısına değinen CHP'li İmamoğlu “Benim adaylığımla ilgili mesele yok. Sürece memleket meselesi olarak bakıyorum. Bu konunun aşılması için feraset gerekiyor. Bu sayın genel başkanım ve sayın Akşener de vardır” ifadesini kullandı.İmamoğlu'nun bu ifadeleri, Meral Akşener'e karşı darbe olarak değerlendirildi.