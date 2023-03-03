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Altılı Masa'dan cumhurbaşkanı adayı olarak çıktığı değerlendirilen Kılıçdaroğlu seçim kampanyası için fotoğraf stüdyosunda

Altılı masanın dünkü toplantısının ardından Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ön plana çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçime yönelik kampanya fotoğraflarını çektirmek üzere Ankara İncek’te bulunan bir fotoğraf stüdyosuna gitti.

Altılı Masa'dan cumhurbaşkanı adayı olarak çıktığı değerlendirilen Kılıçdaroğlu seçim kampanyası için fotoğraf stüdyosunda
Ekleme: 3.03.2023 - 14:32 Güncelleme: 3.03.2023 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Altılı Masa'dan cumhurbaşkanı adayı olarak çıktığı değerlendirilen Kılıçdaroğlu seçim kampanyası için fotoğraf stüdyosunda
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı Altılı Masa'nın 12'nci toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde önceki gün yapıldı. Toplantı sonrası Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nin ek binasına geçti. Akşener, burada partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi ve kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı.

'Ortak anlayışa ulaştık'
Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen liderler, seçim gündemiyle dün Saadet Partisi'nde toplanmıştı. Toplantıda, ortak cumhurbaşkanı adaylığında ‘uzlaşıya varıldığı' duyurulmuştu.

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: 'Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.'

Toplantı sonrası CHP kanadından kutlama mesajları başladı
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, ‘Başlıyoruz' tweetini attıktan dakikalar sonra sildi. Yine geçtiğimiz saatlerde de İYİ Partili Ümit Dikbayır 'Millet 5'den büyüktür' paylaşımında bulunmuş ardından tweetini silmişti.

Altılı Masa'dan cumhurbaşkanı adayı olarak çıktığı değerlendirilen Kılıçdaroğlu seçim kampanyası için fotoğraf stüdyosunda

Ortak adayın Kılıçdaroğlu olduğu yönünde konuşulurken, Halk TV'nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu öğlen saatlerinde Ankara İncek'te bulunan bir stüdyoya giderek seçim kampanyası için fotoğraf çektirdiği görüldü.

Halk TV muhabiri 'Kılıçdaroğlu önce fotoğraf çekilecek, ardından Sol Parti yetkilileriyle, sonra TİP'le görüşecek' dedi.
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