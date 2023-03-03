ABD medyası tedirgin: 6'lı koalisyonun parlama zamanı krize dönüştü! Muhalefete yeni yol haritası

ABD merkezli Bloomberg, 6'lı koalisyonun krizini gündemine taşıdı. Daha önce '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' ifadelerini kullanan Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın her türlü rakibini geride bırakacağını vurgularken 'Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak.' demişti. Gazetenin bugünkü haberinde ise 'Muhalefetin parlama zamanı, liderlik tartışmasıyla krize dönüyor' denildi.Gazete, Türkiye'nin muhalefetinin Başkan Erdoğan'ın karşısında ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varamadığı ve bir kriz içinde olduğunu yazdı. Aday krizinin ise muhalefetin Erdoğan'a karşı zafer elde etme şansını düşürdüğü ifade edildi.6'lı koalisyonunliderlerinin aylarca süren iç çatışmalarının ardından bir isim üzerinde anlaşmak için bir araya geldiği 12. toplantıda öne çıkan adayın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ancak bloğun ikinci büyük üyesi İYİ Parti'den destek alamadığı vurgulandı.İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Akşener'in ya partisinin diğer üyeleri ile birlikte hareket edeceği ya da ayrı bir aday çıkaracağı iddia edildi.Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile seçimlerin erteleneceği yinindeki spekülasyonları boşa çıkardığı belirtildi.Haberde, Konda anket kuruluşu başkanı Bekir Ağırdır'ın da sözlerine yer verildi. Ağırdır'ın muhalefetin ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar hayati konulardaki politikasını etkili bir şekilde iletmekte başarısız olduğunu söylediği belirtilen haberde, muhalefetin hedefi yine ıskaladığı yazıldı.Ağırdır, ayrıca anketler konusunda muhalefet bloğuna verilen desteğin azaldığını söyledi. Geçen yılın başında muhalefetin kazanma ihtimali konuşulurken son birkaç ay içinde gidişatın yavaş yavaş Erdoğan lehinde değiştiğini dile getirdi.Erdoğan'ın Türkiye'nin en popüler siyasetçisi olmaya devam ettiği yazılan haberde, muhalefete de yol haritası sunuldu.Muhalefetin Erdoğan'ı yenmek için HDP'nin desteğini çekebilecek bir aday seçmesi gerektiği belirtildi.Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters, Batı'nın çıkarlarının 6'lı koalisyonun iktidara geçmesinde olduğunu yazdı. Hugo Dixon imzalı Reuters analizinde Batı'nın 6'lı koalisyondan beklentileri sıralandı.Rusya Ukrayna savaşında tarafsızlık politikası izleyen ve arabuluculuk rolü sayesinde tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin kötüleştiği ileri sürüldü.'Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde iktidarı elinde tutabilir' ifadelerinin ardından 'Kaybettiği senaryoyu düşünelim' diyerek Batı'nın Türkiye planı yazıldı. Makalede, Erdoğan'ın kaybetmesi halinde 'Türkiye'nin yeniden Batı ittifakına nasıl kabul edileceğini düşünmek için çok erken olmadığı' söylendi.'Sadakat testi' başlığı altında 6'lı koalisyonun AB ve ABD ile daha iyi ilişkiler kurmak isteyeceği ve ilk olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağı belirtildi. 6'lı koalisyonun NATO'ya sadakati üzerinde özellikle durulan haberde, izlenilecek politikaların Batı'dan yatırım akışına imkan sağlayabileceği ifade edildi.Türkiye'nin bütün bunlara rağmen yine de AB'ye katılamayacağını ancak ödül olarak gümrük birliğinin modernize edileceği belirtildi.Makalede, altı çizilen bir diğer konu da 6'lı koalisyonun iktidara gelmesi halinde ABD'nin gündeminden düşürmediği Rusya'ya yönelik yaptırımlara tamamen boyun eğecek olması... 'Amerika ve AB ayrıca altı partili koalisyonun Rusya'nın askeri açıdan faydalı teçhizat ithal etmesine yardımcı olan şirketlere baskı yapmasını isteyecektir.' denilen makalede, 'Erdoğan hükümeti yaptırımların ihlal edildiğine dair kanıt bulması halinde harekete geçeceğini söylese de yeni bir hükümet muhtemelen daha istekli bir şekilde işbirliği yapacaktır.' ifadeleri yer aldı.Ayrıca makalede, itiraf niteliğinde bir detay yer alıyor. Makalede, 'Muhalefetin önerdiği ekonomik reformlar kısa vadeli acılar getirebilir. Uluslararası yatırımcılar, Türkiye'nin gerekli ilacı yutacak mideye sahip olduğundan emin olana kadar kenarda oturabilirler.' denildi. Bu ifade ise akıllara, IMF zoruyla uygulanan 'acı ilaç' programını getirdi.Analizde, 'Bununla birlikte, Türkiye bir mali krizle karşı karşıya kalırsa, döviz kredisi için Uluslararası Para Fonu'na başvurabilir. 6'lı koalisyon, ekstra ekonomik güvenilirlik kazanmak için muhtemelen bunu önceden yapmalı' ifadeleri kullanıldı.ABD'nin, 6'lı koalisyonun iktidarda olduğu bir Türkiye'yi 'Çin'e karşı denge unsuru olarak' kullanacağı da analizde yer aldı...