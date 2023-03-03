6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tabiri caizse 6'lı koalisyonu darmadağan etti. Dün düzenlenen 12. toplantının ardından adaylık konusunda kriz yaşayan masa bugün Meral Akşener'in açıklamalarıyla dağıldı. Akşener, 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Akşener, 'İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir.' dedi. 6'lı koalisyondan beş genel başkanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini ifade eden Akşener, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için önerdiğini dile getirip her ikisine çağrıda bulunarak harekete cumhurbaşkanlığı konusunda geçmelerini istedi. Akşener'in açıklamalarının ardından CHP'li pek çok isim sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi.Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada da çeşitli yorumlar yazılmaya başlandı. Muhalif medya mensuplarından olan Şirin Payzin sosyal medya hesabından yaptığı yorumda 'CHP'yi bölerek, Genel Başkan ile Belediye Başkanlarını karşı karşıya getirerek masayı devirdi.. Bravo… Tarih yazacak kesin ama nasıl yazacak.. Seçime 2 ay kala bu karar bir ülkenin kaderiyle oynamak demek. 'AKP ile koalisyon hayali mi var?' diye düşünmeden edemiyor insan' ifadelerini kullandı.TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ şu yorumda bulundu: 'İYİ Parti, kendinden menkul 'ulvi nedenlerle' Millet İttifakı'na, demokrasi güçlerine, kendisine bağlanan umutlara ve halka ihanet etmiştir.. Türkiye'nin geleceğini yeniden Erdoğan-AKP kliğine, dinci-faşizan bir bloka teslim etmeye hazırlanıyor.. CHP'nin içine kama sokuyor. Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı ve 'benim de adıyım Kemal Kılıçdaroğlu' dedi. Sıra Mansur Yavaş'ta.. Ankara Belediye Başkanı Yavaş, kendisine verilen oylara 'ihanet' etmemeli ve aday olmadığını açıklamalıdır.'Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci ise dünkü Twitter paylaşımında, 'Türkiye Cumhuriyeti 13.Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu' ifadelerini kullanmıştı. Bugün Akşener'in açıklaması sonrasında 'Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola' ifadelerini kullandı.MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan firari Can Dündar ise 'Meral Akşener: 'Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız.' Bence ikincisi…' dedikten sonra Akşener'in 'Eğer biz birbirimize düşersek o masanın seçmeni hepimizin saçını başını yolar' ifadelerini hatırlatıp şunları söyledi: 'Saçınızı başınızı kollayın.'