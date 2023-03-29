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Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli’nde sona gelindi. Asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tünelde, boya ve çevre düzenlemesi işlemleriyle son rötuşlara geçildi. Nisanda hizmete açılması için hazırlıkların sürdürüldüğü tünel; özellikle kış aylarında dik ve virajlı rampalarda kar, sis ve buzlanmanın yanında ulaşımı kısaltarak, heyelanla kaya düşmeleriyle korku yaşayan sürücüleri de rahatlatacak.

Ekleme: 29.03.2023 - 10:48 Güncelleme: 29.03.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak
Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerine yapılan, 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde çalışmalar tamamlandı. Işığın göründüğü proje ile Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildi.


Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkacak tünel ile Zigana Dağı geçilecek.

Mesafe 30 dakika kısalacak

Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı, 30 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki tünel tamamlandığında dünyanın 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan 'dikey şaft yapıları', Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi.

Büyük tasarruf sağlayacak

Yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkı sağlayacak proje ile zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan ise 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Tünel ile karbon salınımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa edilen tünel, Trabzon-Aşkale yolunun 44'üncü kilometresindeki Maçka-Başarköy mevkisinde başlayıp, 67'nci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane yoluna köprülü kavşak ile bağlanacak. 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2'şer şeritli bölünmüş yol haline gelecek.

Elektromekanik imalatlarının yanında, asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tünelde boya ve çevre düzenlemesi işlemleriyle son rötuşlara geçildi. Nisanda hizmete açılması için hazırlıkların sürdürüldüğü tünel; özellikle kış aylarında dik ve virajlı rampalarda kar, sis ve buzlanmanın yanında ulaşımı kısaltarak, heyelanla kaya düşmeleriyle korku yaşayan sürücüleri de rahatlatacak. Öte yandan sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak Zigana Tüneli içerisindeki son durum da görüntülendi.

Sürücüler sabırsızlıkla bekliyor

Güzergahı sık kullanan TIR şoförü Nurettin Çil, korkusuz ve güvende seyahat edecekleri için mutlu olduklarını söyleyerek, 'Zaman zaman sisten göz gözü görmüyor. Taş düşmeleri yaşanıyor. Yolda köpekler oluyor, onlardan kaçamıyoruz. Tek isteğimiz bir an önce tünelin açılması. Can ve mal güvenliğimiz için kendimizi tünele atmak istiyoruz. Tünel açıldığında yakıttan, zaman ve günden azalma yaşanacak” dedi.

Zigana Dağı'nda sıkça kaza yaşandığını belirten TIR şoförü Ali Rıza Terzi, “Tünelin bir an önce açılması bizim için iyi olacak. Kışın Zigana Dağı'nı geçerken sıkıntılar yaşıyoruz. Arabalarımız yolda kalıyor. Taşlar yuvarlanıyor. Sis oluyor, siste taş yuvarlandığı zaman görme şansımız olmuyor. Köpek çıkıyor önümüze. Aşağıya doğru ağır tonajlı araçlarımızla durma şansımız olmuyor. Tünelin açılması bizim için daha iyi. Tünelin açılmasıyla zamandan tasarruf bizim için daha iyi. Yakıt bakımından şirketler rahatlayacaklar” diye konuştu.

Cevat Şimşek ise, 'Tünelin açılması bizim için her zaman daha iyi olacak. Kışın bu yolun zorluğunu çekmeyeceğiz. İnşallah tünel en kısa zamanda açılırsa hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edeceğiz. Daha rahat oluruz” ifadelerini kullandı.

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak


Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak
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