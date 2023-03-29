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Beyaz Gazete
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Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular

Asrın deprem felaketinin meydana geldiği ilk saatlerde yardım için Ankara’dan havalanan 10 helikopter pilotunun, ölümü göze alarak uçtukları ortaya çıktı.

Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular
Ekleme: 29.03.2023 - 10:02 Güncelleme: 29.03.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, depremin ilk saatlerinde yaşanan çarpıcı bir olayı Meclis'te paylaştı. 10 pilot, 'Gerekirse ölürüz' diyerek sıfır görüşle, ölümü göze alarak deprem belgesine yardıma gitti.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Uslu, olayı şöyle anlattı:

DEPREM GÜNÜ SIFIR GÖRÜŞ

Deprem günü meteorolojiyi incelediğimizde Adana hariç neredeyse bölgenin tamamında görüş açısının sıfır olduğunu görüyoruz. Kar var, sis var ve beraberinde de tabii ki kötü hava şartları var.

Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular

10 HELİKOPTER HAVALANDI

6 Şubat'ın ilk saatlerinde Ankara'dan 10 helikopter topluca hareket yapıyor, kalkış yapıyor.

Hava şartları nedeniyle üç buçuk saat havada kalıyorlar -normalde helikopterler iki buçuk saat havada kalıyorlar- ancak Toroslar'ı geçemeyince Aksaray'da uygun yere iniyor.

Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular

GEREKİRSE ÖLÜRÜZ

Bu kar ve sis nedeniyle helikopterler havalanamayınca bir komutan diyor ki 'Savaştayız, gerekirse ölüme gidelim arkadaşlar.' Pilotlarımız o sıfır görüşle Hatay'a, Maraş'a ve Antep'e ulaşıyorlar.

18 UÇAK

Yine bakın, bölgeye ilk saatlerden itibaren kargo uçakları sevk ediliyor. 18 uçakla saat on bir itibarıyla bölgeye sevkiyatların yapıldığını görüyoruz.

Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular
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