  • USD: 19,11 - 19,14
  • EURO: 20,72 - 20,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye gözdağı mektubu: Sonradan zor durumda kalmanı istemem

Oyuncu Müjdat Gezen, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Muharrem İnce'ye adaylıktan dönmesi için açık mektup yazdı. Gezen, İnce'nin aday olması durumunda Millet İttifakı'nın kaybedeceğini söyledi. İnce'ye üstü kapalı gözdağı da veren Gezen "Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor." ifadelerini kullandı.

Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye gözdağı mektubu: Sonradan zor durumda kalmanı istemem
Ekleme: 29.03.2023 - 12:22 Güncelleme: 29.03.2023 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye gözdağı mektubu: Sonradan zor durumda kalmanı istemem
Yedili Masa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zoraki Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilirken

100 bin imzayı toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.
Oylar bölünür korkusu yaşayan muhalefetin sanatçısı ve siyasetçisiyle ise tek gündem maddesi Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi.

İnce'den sert tepki: Sözde sanatçılar

Bu süreç devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında, 'sözde sanatçılar' ifadesini kullandı. Fazıl Say, Genco Erkal, Gonca Vuslateri, Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar gibi birçok isim Muharrem İnce'nin bu sözlerine tepki gösterdi.

İnce'ye adeta yalvardı

Oyuncu Müjdat Gezen ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem

Cumhuriyet gazetesinde mektubunu paylaşan Müjdat Gezen, Muharrem İnce'nin adaylıktan vazgeçmemesi halinde seçimlerin ikinci tura kalacağını belirtti.

Gezen 'Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor.' ifadeleriyle de İnce'ye üstü kapalı gözdağı verdi.

Gezen şu ifadeleri kullandı;

'Sevgili Muharrem İnce...

Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Bir kere içtensin, samimisin. Öğretmensin. Düşündüm taşındım, sana bu mektubu “Yazayım mı, yazmayayım mı” diye. Sonunda senin dürüstlüğüne olan inancım ağır bastı. Ve yazmaya karar verdim. Bildiğin gibi okulumda yedi yaşından, yetmiş yaşına kadar öğrencim var. Toplam 700 civarında. Bunları velileriyle çarptığın zaman, oldukça kalabalık bir kitle oluşuyor.

'Millet İttifakı oy kaybedecek'

Hemen hemen tamamının fikri şu ki sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Ve Erdoğan'ın istediği olacak. Oysa tanıdığım kadarıyla, sen iyi bir demokratsın.

'Zor durumda kalmanı istemem'

Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir. Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li İBB yönetimindeki İETT'ye ait metrobüsler iş makineleriyle parçalandı...
İnce 'Adaylıktan çekilmeyeceğim' deyip Kılıçdaroğlu'na yolu gösterdi! 'Kemal Bey hoş geldiniz güle güle'
Yandaş gazeteci Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye hakaret dolu sözler: ‘İnce diye biri çıkmış saçma sapan konuşuyor, yürü git derler adama’
CHP'li belediye yaya geçidine çit yaptı
Başkan Erdoğan BBP lider Destici'yi ziyaret ediyor
Bakan Nebati'den Meral Akşener'in iftiralarına yanıt!
İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulunuyor...
Fransız polisi göstericileri copladı! Görüntüler infiale sebep oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde daha: Temmuzda asgari ücrete ara zam yapacağız
Akşener Ağıralioğlu'nun ayrılığı sonrası ilk grup toplantısında konuştu: Kılıçdaroğlu'nun adı dahi anılmadı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrik ve doğal gazda indirim...
Yeniden Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?
Bakan Bilgin'den FLAŞ asgari ücret ve enflasyon açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında engel yok
Müjdat Gezen'den Muharrem İnce'ye gözdağı mektubu: Sonradan zor durumda kalmanı istemem
İskoçya'nın Müslüman başbakanının ilk günü: Resmi konutta namaz kıldırdı
Yaralar sarılıyor! Adana'da 3 bin TOKİ konutunda çalışmalar hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti: Çatalzeytin’e borular geldi
Netanyahu'nun oğlu ABD'yi işaret etmişti: Biden'dan iç savaş söylentilerine net yanıt!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası
Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart