Aydın'da sokak ortasında dehşet: Yere yatıp defalarca bıçakladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.T.E. isimli şahıs, Adem Yüzer isimli şahsı kaldırımın kenarına yatırıp yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.Yaşanan vahşeti görenlerin bağrışması ve 'ne yapıyorsun sen?' diye seslenmesi üzerine Yüzer'in başından kalkan T.E., kısa bir süre sonra tekrar yanına geldiği şahsın bu defa kulağına bıçak sapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Yüzer yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.Olaydan sonra operasyon başlatan Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheli T.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.Şüpheli T.E.'nin uyuşturucu maddeden adam yaralama olayına kadar pek çok suçtan 31 ayrı sabıka dosyasının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yüzer 1 aydır tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.