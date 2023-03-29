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Aydın'da sokak ortasında dehşet: Yere yatıp defalarca bıçakladı

Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen T.E., Adem Yüzer'i kaldırıma yatırıp yüzünden, kulağından vücudunun farklı bölgelerinden bıçakladı. Saldırgan cezaevine gönderilirken, yaralı kurtarılamadı.

Ekleme: 29.03.2023 - 11:23 Güncelleme: 29.03.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da sokak ortasında dehşet: Yere yatıp defalarca bıçakladıAydın'ın Efeler ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

T.E. isimli şahıs, Adem Yüzer isimli şahsı kaldırımın kenarına yatırıp yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Geri dönüp tekrar bıçakladı

Yaşanan vahşeti görenlerin bağrışması ve 'ne yapıyorsun sen?' diye seslenmesi üzerine Yüzer'in başından kalkan T.E., kısa bir süre sonra tekrar yanına geldiği şahsın bu defa kulağına bıçak sapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Yüzer yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alındı

Olaydan sonra operasyon başlatan Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheli T.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın'da sokak ortasında dehşet: Yere yatıp defalarca bıçakladı

Cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi

Şüpheli T.E.'nin uyuşturucu maddeden adam yaralama olayına kadar pek çok suçtan 31 ayrı sabıka dosyasının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yüzer 1 aydır tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydın'da sokak ortasında dehşet: Yere yatıp defalarca bıçakladı
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