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Trabzon'da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü!

Trabzon’da ana isale hattı patlayınca tazyikli su, yolun karşısındaki 8 katlı apartmana da sıçradı, çatı katı hasar gördü. Sahil yolu da suyla kaplanırken, ekipler onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Ekleme: 28.03.2023 - 13:10 Güncelleme: 28.03.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Trabzon'da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü!Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sahil yoluna paralel uzanan tali yoldan geçen ana isale hattı, büyük bir gürültüye patladı. Yer altından çıkan tazyikli su havaya fışkırdı. Yükselen su, yolun karşısındaki 8 katlı apartmana sıçradı, balkonları su bastı.

Park halindeki araçlar ile 1 iş yeri de suyla doldu. Esnaf, kendi imkanları ile dükkanlarına giren suyu temizledi. Apartman sakinleri de balkonlardaki suyu kovalarla boşalttı. Su basan yol çift yönlü ulaşıma kapatılırken, 8 katlı apartmanın hasar gören çatı katı tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.

Trabzon'da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü!

'DİNAMİT PATLAMIŞ GİBİ OLDU'

Tanık olduğu anları anlatan Cengiz İpekçi, 'Yürüyorduk, arkadaşlara uğramıştık. Büyük bir sesle patlama oldu. Su binanın en üst katına kadar ulaştı, taşları atmaya başladı' dedi. Ali Atalar da 'Dinamit patlamış gibi oldu. Taş, toprak, su ile buraya geldi. Bina ve hatta arka kısmında kata su ulaştı. Kaçtık oraya daha yaklaşamıyoruz' diye konuştu.

Trabzon'da su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü!
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