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SSB Başkanı Demir'den HÜRJET açıklaması: Gökyüzü için gün sayıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, HÜRJET'in hangarında yaptığı açıklamalarda, HÜRJET için birkaç deneme uçuşunun kaldığını belirterek, "Arkadaşlarımız gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

SSB Başkanı Demir'den HÜRJET açıklaması: Gökyüzü için gün sayıyoruz
Ekleme: 28.03.2023 - 12:57 Güncelleme: 28.03.2023 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
SSB Başkanı Demir'den HÜRJET açıklaması: Gökyüzü için gün sayıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HÜRJET'in hangarında savunma sanayii projelerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"GÖKYÜZÜ İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Demir'in konuşmasında öne çıkan satır başları:

"Bu çatı altında 4-5 tane çok önemli proje paralel yürüyor. Bunlardan birisi de HÜRJET. Hürjet ilk testi tamamladı. Türkiye'nin ilk jet insanlı uçağı olacak. Üzerini silahlandırabileceğiz ve ileri safhalarda eğitim uçağının ötesine geçebilecek. Türkiye'de ilk insanlı jet uçağı tecrübemiz Hürjet ile oldu. Gökyüzü için gün sayıyoruz, önümüzdeki ayı bekleyelim.

Kendi hava kuvvetlerimizin pilot eğitiminde kullanacağı uçağı ortaya çıkarmış oluyoruz. Sadece eğitim uçağı olarak kalmayacağını belirtiyoruz. Ufak tefek değişikliklerle yakın hava destek uçağı olarak da kullanılacak bir uçak olacak.

Milli Muharip Uçak (MMU) çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir uçak olacak. Madem böyle bir uçak yaptınız harekat alanında ihtiyaç olması durumunda silahlandırılarak kullanılması için deneme yapmakta fayda var. Çeşitli kullanım alanları açısından MMU başka, HÜRJET başka. En önemlisi ilk jet eğitim uçağı tecrübemiz HÜRJET ile oldu.

HÜRJET'İN KOKPİTİ YERLİ VE MİLLİ OLARAK MI TASARLANDI?

Yerli ve milli, dünyada modern uçakların kokpiti burada var. Büyük ekranımız var, bugün baktığımızda F-35'te gördüğünüz kokpitten geri kalır tarafı yok. Yerli imkanlarla yaptığımız bir kokpit.

HÜRJET NE ZAMAN GÖKLERDE OLACAK?

Gün sayıyoruz. Önümüzdeki 1 ay içerisinde buradan birden jet uçağı sesi duyarlarsa bu HÜRJET'tir. Birkaç deneme uçuşu olacak. Arkadaşlarımız gün sayıyor. Önümüzdeki 1 ayı bekleyelim, göklerde bir jet uçağı sesi duyacağız.

Çok sayıda sipariş bekliyoruz. Uçağımız uçmaya başladıktan sonra test amaçlı veri almayı hedefleyen cihazlarımız var. Bunlardan gelen verilerle beraber uçağımızın tasarım aşamasında planlanan performans parametrelerini ne kadar gerçekleştirdiğini görmüş olacağız. Bu bir süreç, oradan gelecek verilerle karar safhasına gideceğiz. Arzumun en kısa zamanda envantere almak.

Bazı şeyler hızlı olsun diye yerli olmayan bazı unsurlar koyduk. Bütün sistemlerde hedefimiz yüzde 90 yerlilikle uçağımızı çıkarmaktır.

MİLLİ MUHARİP UÇAKTA İLK UÇUŞ NASIL PLANLANIYOR?

MMU şu anda motorunu çalıştırdı pist başı yapabiliyor. Tabi pistteki koşulları ile beraber veriler akmaya başlayacak. Motor çalıştırmaları, testleri olacak. Ondan sonra biz daha net şekilde gün vermeyi tercih ederiz. 2026-2025 demiştik belki 2024'e çekeriz diyoruz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Uçtuğu zaman hep beraber kutlayalım.

TB3'ÜN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Gemiye iniş kalkışla ilgili bazı değişik unsurlar var. Mukavemet açısından, iniş takımları ve benzeri, kanatlarının katlanmasında bazı değişiklikler var.

ALTAY TANKI SERİ ÜRETİMİNDE TARİH NETLEŞTİ Mİ?

Artık buna yeni Altay Tankı diyoruz. Yenilenen birçok unsur var. İlk testleri 2017'de tamamlanmıştı. Güç paketinde oluşan krizden dolayı maalesef beklemeye girme durumunda kaldık. Bu süre zarfında güç paketini alternatif yerden temin etme arayışlarımızın yanında envanterdeki mevcut tanklara kabiliyet kazandırılması gerekti.

Kore'den gelen güç paketi ile envantere girecek değil, bunun yanında atış kontrol sistemi, gerek kendini koruma sistemleri gerekse yeni zırhlar hepsi Altay'ın başka bir Altay yaptı.

İlave testler gerekecek bu süre alacak. Bu süreç devam edecek orada da 1 ay içerisinde biz yeni Altay'ı göreceğiz."

Ayrıntılar geliyor...
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