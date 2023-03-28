İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu duyurdu: Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğim

Yedili Masa'nın partisine tuzak kurduğunu savunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 22 Mart'ta zehir zemberek açıklamalarla Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, masadaki diğer partileri ve HDP'yi suçlamıştı.Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Ağıralioğlu, ‘partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına' bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizerek ‘ilkeli' duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu söyledi.Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi.Selvi yazısında şunları yazdı:'Yavuz Ağıralioğlu bunun üzerine, “Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım” diye tweet attı ama dinleyen oldu mu emin değilim. O nedenle kedisini arayıp sordum. Partisine karşı olmadığını, partisine yapılanlara karşı çıktığını anlattı. Partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizdi. İlkeli duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ifade etti.'