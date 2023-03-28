CHP'de Muharrem İnce defteri kapandı! Fondaş medya sansüre başladı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi de ikna ederek 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oyları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası yükselişe geçti. İYİ Parti'nin HDP ile aynı masada olmasını hazmedemeyenlerin bir kısmının da Memleket Partisi'ne kaydığı, bu nedenle İnce'nin seçimde kritik bir pozisyon elde ettiği birçok anket firması tarafından tespit edildi. Bunun üzerine CHP'den Muharrem İnce'ye 'Çekil' baskısı yapılmaya başlandı. İnce, 100 bin imzayı toplayarak adaylıkta kararlı olduğunu ve geri adım atmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu ile İnce'yi uzlaştırmak isteyenler devreye girerken, İnce'nin katı tavrı sonrası CHP umudunu kesti. CHP'nin fonladığı medyada İnce defterinin kapandığını yazdı. CHP'nin fonladığı Sözcü TV ise, umudun kesilmesi ile Muharrem İnce'ye sansür uygulamaya başladı.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imza ile partisinin Cumhurbaşkanı adayı oldu. İnce, CHP'nin imzayı toplayamaması için kendisine FETÖ taktikleri uyguladığını söyledi, zehir zemberek sözler sarfetti.İnce'nin adaylığının kesinleşmesi ile 7'li koalisyon panikledi. İYİ Parti'den ve CHP'den Memleket Partisi'ne oy kaymaları yaşandığı saptanırken, İnce'ye troller ve fondaş medya üzerinden saldırı başlatıldı. İnce'ye, 'Çekil' baskısı yapılırken, İnce'nin geri çekilmeyeceğini söylemesi ile hakarete varan eleştiriler gelmeye başladı. İnce'nin iktidara çalıştığı bile iddia edildi.Geri adım atmaması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ziyaret etmeye karar verdi. Kulis bilgilerine göre ziyaret yarın gerçekleşecek. Ancak Kılıçdaroğlu'nun, İnce'yi ikna edemeyeceği görüşü hakim. Bu nedenle ziyaretin nezaket ziyareti ile sınırlı kalması bekleniyor.CHP'nin fonladığı Halk TV'de bugün dikkat çeken bir haber yer aldı. CHP kulislerini aktaran Halk TV, CHP'nin İnce defterini kapattığını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini yalnızca nezaket ziyareti olarak gerçekleştireceğini, Memleket Partisi seçmenlerinin başka şekilde ikna edilmeye çalışılacağı bildirildi.CHP'nin en büyük fon kaynapını ayırdığı kuruluşlardan Sözcü TV, skandal bir sansüre imza attı. Fatih Portakal, 11 anket firmasının sonuçlarını açıklarken, arkasına tüm liderlerin fotoğrafları koyuldu. Bir tek Muharrem İnce'ye yer verilmedi. İnce'ye uygulanan sansür sonrası CHP eski Milletvekili Şerafettin Turpçu, 'Her gün linç ettikleri Muharrem İnce'ye fotoğraf sansürü de uygulamışlar.' şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini ortaya koydu.