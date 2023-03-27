Vedat Bilgin’den ‘asgari ücrete ara zam’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emeklilerin yüzünü güldüren haberi verdi.Mevcut emekli maaşının yetersiz bulunmasının üzerine alternatif çalışmalar yapıldı.Çalışmaların tamamlanmasının ardından emekli maaşlara 2 bin TL zam yapıldı ve böylelikle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu.Yapılan zam haberi milyonlarca emeklinin yüzünü güldürürken, bir müjde de bayram ikramiyelerine yapıldı.Yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye çıkarıldı.Bunun üzerine gözler asgari ücret zammına çevrildi.Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 54,66 oranla birlikte yeni asgari ücret 8 bin 506 TL’ye yükseltilmişti.Şimdilerde binlerce vatandaşı, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merakı sardı.Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.