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Togg için son fırsat: Başvurular bugün sona eriyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg sahibi olmak için başvurular bugün bitiyor. Togg ön sipariş sürecine katılmak için yapılan başvurular banka üzerinden e-Cüzdan ile transfer edilecek. Başvurular 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'de sona erecek. Peki, TOGG ön sipariş ne zaman bitecek? Togg kura çekimi ne zaman yapılacak?

Ekleme: 27.03.2023 - 11:32 Güncelleme: 27.03.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Togg için son fırsat: Başvurular bugün sona eriyor
Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan yerli ve milli otomobil Togg'da ön sipariş süreci sona eriyor. Başvuruları banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler bugün saat 17.00'ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapanacak.

Togg'a yoğun talep olmuş, 7 günde 100 bin ön sipariş alınması üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin olan akıllı cihaz sayısını 20 bine çıkarmıştı.

Bunun yanı sıra Togg'un aldığı bir diğer karar da çekiliş süresi oldu. Togg, ön sipariş sürssini bir gün daha uzatarak çekiliş sürecini de ileriye aldı. 29 Mart tarihinde noter huzurunda dijital çekiliş yapılacak.

Öte yandan Togg 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak. İptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak, 2023 teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 Ocak itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.

Bu siparişi verenler, 2024 Haziran'a kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.



Togg için son fırsat: Başvurular bugün sona eriyor

Togg için son fırsat: Başvurular bugün sona eriyor
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