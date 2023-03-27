DASK'ın hasar ödemesi 6,5 milyar lirayı geçti

Merkez üssü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem etkilediği 11 ilde yıkıcı sonuçlara neden oldu.50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremde, yıkılan ve yıkılmak üzere olan binalara tekrar yerleşemeyen depremzedelerin konut sorunu giderilmeye çalışılıyor.Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 lira hasar ödemesi gerçekleştirdi.DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.Verilen bilgiye göre, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısı 416 bin 21'e ulaşırken, avans talebinde bulunan sigortalı sayısı 15 bin 10 oldu.İhbar dağılımına bakıldığında, 21 bin 850'si pert, 27 bin 836'sı ağır hasarlı, 36 bin 129'u orta hasarlı, 330 bin 206'sı hafif hasarlı olarak açıklandı.