Bakan Akar enkaz kaldırma çalışmalarındaki son durumu açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ağır bir yıkımla karşı karşıya kaldık" diyerek, "Hatay'da Nisan ayında enkazın büyük bir kısmı kaldırılmış olacak." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Şu anda 186 bin çadırın dağıtımı ve kurulumu yapıldı. Tabii ilk günlere, 6 Şubat'a nazaran baktığımız zaman bunlar ciddi rakamlar. Mehmetçik, buradaki tüm ekiplerle birlikte canla başla çalışıyor.Ağır bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Hatay'da nisan ayında enkazın büyük bir kısmı kaldırılmış olacak.