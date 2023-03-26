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Temel Karamollaoğlu: Aile kadın ve erkekten oluşur, hadi oradan

Altılı masada LGBT kavramına karşı çıkan tek parti olmasıyla bilinen Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu, "İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de aileyiz diyorlar, hadi oradan nereden çıkardın böyle saçmalığı" şeklinde konuştu.

Temel Karamollaoğlu: Aile kadın ve erkekten oluşur, hadi oradan
Ekleme: 26.03.2023 - 17:03 Güncelleme: 26.03.2023 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
Temel Karamollaoğlu: Aile kadın ve erkekten oluşur, hadi oradan
Siyasi partiler bir yandan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanırken, diğer yandan da seçim politikalarını vatandaşlara duyuruyor.

Altılı masayı oluşturan partiler de bu kapsamda çalışmalarını yürütüyor.

Ancak bazı konularda süren anlaşmazlık gittikçe büyüyecek gibi.

Bu anlaşmazlıkların en başında ise LGBT meselesi geliyor.

Masada tek destek vermeyen taraf Saadet Partisi
Altılı masada Saadet Partisi'nin dışındaki diğer partiler LGBT'ye destek veriyor.

Yalnızca Saadet Partisi'nin bu duruma karşı olduğu bilinirken bugün Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Partisinin Genişletilmiş İl Divanı'nda konuşan Karamollaoğlu, konuşmasında LGBT meselesini ele aldı ve ortaklarına göndermede bulundu.

'Aile kadın ve erkekten oluşur, hadi oradan nereden çıktı bu saçmalık'
Karamollaoğlu konuyla ilgili, 'Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de aileyiz diyorlar, hadi oradan nereden çıkardın böyle saçmalığı.' ifadelerini kullandı.

Aile kavramının önemine değinen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ailenin bütünlüğünü korumakla mükellefiz. Aile toplumun temelidir çekirdeğidir. Aile mevhumu bozulursa toplumu ayakta tutamazsınız. Biz aile mevhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş biz de aileyiz diyorlar, hadi oradan nereden çıkardın böyle saçmalığı. Biz aile kavramını toplumun diri ve canlı kalması için elzem görürüz.
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