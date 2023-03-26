T10X için ön sipariş dönemi yarın sona eriyor...

Togg'dan yapılan açıklama, "T10X için ön sipariş dönemi 27 Mart Pazartesi günü sona eriyor" denildi. Açıklamada, e-Cüzdan’a banka transferiyle yapılacak aktarımların 27 Mart saat 17.00’ye kadar işleme alınacağını, ön sipariş alımına ise saat 22.00’ye kadar devam edileceğini yeniden hatırlatmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Togg'dan yapılan açıklama, şu ifadelere yer verildi:'T10X için ön sipariş dönemi 27 Mart Pazartesi günü sona eriyor. e-Cüzdan'a banka transferiyle yapılacak aktarımların 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alınacağını, ön sipariş alımına ise saat 22.00'ye kadar devam edileceğini yeniden hatırlatmak isteriz. Çekiliş 29 Mart'ta.'